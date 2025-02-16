الأحد 16 فبراير 2025
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سياسة

إرهاب بلا رصاص، كيف يواجه القانون جرائم استعراض القوة في المجتمع؟

استعراض القوة، فيتو
استعراض القوة، فيتو

استعراض القوة أو التلويح بها ليس مجرد مشهد عابر، بل هو سلوك خطير يهز استقرار المجتمع ويعكس غياب القانون والعدالة، وسواء كان ذلك عبر التهديد اللفظي، حمل السلاح، أو حتى التجمهر العنيف، فإن الهدف واحد: فرض السيطرة وإثارة الرعب في نفوس الآخرين. هذه الظاهرة التي تصدى لها القانون بحزم، ليست سوى انعكاس لانحدار الشعور بالأمان، وغياب الردع المجتمعي الكافي.

 

كيف يظهر استعراض القوة؟

يأخذ هذا السلوك عدة أشكال، أبرزها:

حمل الأسلحة: التجول بالأسلحة النارية أو البيضاء بشكل علني لترهيب الآخرين.

التجمهر العنيف: تجمعات منظمة تهدف إلى فرض الهيمنة واستعراض النفوذ.

التهديد المباشر: سواء كان لفظيًا أو جسديًا، لنشر الخوف في نفوس الضحايا.

العروض الاستعراضية بالمركبات: مواكب سيارات ضخمة أو قيادة متهورة تهدد السلامة العامة.

وسائل التواصل الاجتماعي: نشر مقاطع فيديو أو صور تعكس القوة والقدرة على التهديد.

القانون في مواجهة استعراض القوة

لم يكن القانون المصري غافلًا عن هذه الظاهرة، حيث وضع عقوبات صارمة لكل من يحاول بث الرعب بين الناس، فمن يثبت تورطه في استعراض القوة يواجه الحبس لمدة لا تقل عن عام، مع غرامات مالية، بينما تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مصحوبًا بحمل سلاح أو أدى إلى ضرر مادي أو بدني للضحايا.

تداعيات خطيرة على المجتمع من استعراض القوة 

انتشار هذه الظاهرة لا يهدد الأفراد فقط، بل يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، الاستثمارات، ومستوى الأمان العام، مما يجعل بعض المناطق أشبه بالبؤر الخطرة التي ينفر منها المواطنون والمستثمرون على حد سواء.

يمكن القول أن القضاء على هذه الظاهرة ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل يحتاج إلى وعي جماعي يُحارب هذه السلوكيات، ويدعم سيادة القانون. الإبلاغ عن مثل هذه الأفعال، وعدم التستر على مرتكبيها، والمشاركة في خلق بيئة أكثر أمانًا، كلها خطوات ضرورية لحماية المجتمع من الانزلاق إلى فوضى تضعف الدولة وتؤذي الجميع.

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إستعراض القوة التهديد اللفظي فرض السيطرة حمل الأسلحة وسائل التواصل الاجتماعي
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