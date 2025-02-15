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وزير الري يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بقنا (فيديو)

وزير الري يتفقد أعمال
وزير الري يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بقنا

 تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والدكتور خالظ عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال تطوير مشروع كورنيش النيل الشرقي الجديدة بمدينة قنا.

 

نهر النيل بمدينة قنا

 وشدد محافظ قنا خلال الاجتماع على أهمية تكثيف وتضافر الجهود لإنهاء المشروع بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي، موضحا أن المشروع يمتد على طول 1400 متر على الضفة الشرقية لنهر النيل بمدينة قنا، ويقام على مساحة 79,251 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 255 مليونًا و700 ألف جنيه.

ويتضمن المشروع إنشاء متنزهات وحدائق، ومطاعم وكافيتريات، وأماكن جلوس، وبرجولات، وأكشاك، إلى جانب مبنى إداري، ودورات مياه عامة، ومراسي للسفن والمراكب الشراعية.

وأكد محافظ قنا، ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد للأعمال الإنشائية، بما يتوافق مع معايير الجودة المطلوبة، مع التشديد على التنسيق المستمر بين مديرية الإسكان والجهة المنفذة للمشروع لضمان سرعة إنجاز الأعمال المتبقية.

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