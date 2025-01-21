مطران نقادة يترأس القداس الإلهي لعيد عرس قانا الجليل (صور)

ترأس الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص وتوابعها، القداس الإلهي لعيد عرس قانا الجليل وعيد استشهاد الشهيدة العفيفة دميانة والأربعين عذراء.

عروس قانا الجليل

كما تم ترقية شمامسة الي رتبة دياكون وسيامة شمامسة جدد بكنيسة الشهيدة العظيمة دميانة بنقادة بحضور الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة ولفيف من الاباء الكهنة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال هذه الأيام بعيد استشهاد القديسة دميانة "عروس قانا الجليل" بمختلف المطرانيات والكنائس على مستوى الصعيد بالكامل.



تاريخ ميلاد الشهيدة دميانة

يذكر أن القديسة دميانة ولدت من أبوين مسيحيين في أواخر القرن الثالث، وكان أبوها مرقس واليًا على البرلس والزعفران بوادي السيسبان، وإذ بلغت العام الأول من عمرها تعمدت في دير الميمة جنوب مدينة الزعفران، وأقام والدها مأدبة فاخرة للفقراء والمحتاجين لمدة ثلاثة أيام، بعد فترة انتقلت والدتها.



وفي سن الثامنة عشرة كشفت عن عزمها على حياة البتولية، فرحب والدها بهذا الاتجاه، ولتحقيق هذه الرغبة بنى لها قصرًا في جهة الزعفران بناءً على طلبها؛ لتنفرد فيه للعبادة، واجتمع حولها أربعون من العذارى اللواتي نذرن البتولية، وتعرضت للتعذيب واستشهدت على أيدي جنود دقلديانوس ومازال جسد الشهيدة دميانة في كنيستها التي شيدتها لها الملكة هيلانة أم الملك قسطنطين، والكائنة قرب بلقاس في شمال الدلتا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.