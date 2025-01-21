محافظ قنا يستعرض تفاصيل مشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن مشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بمدينة قنا يُعد إضافة جمالية وحضارية للمحافظة، ويعكس طابعها الثقافي والمكاني، كما يخدم أبناءها وزوارها، خصوصًا مع اقتراب احتفال المحافظة بعيدها القومي في الثالث من مارس المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامح البدراوي، مدير عام مديرية الإسكان، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

نهر النيل بمدينة قنا

وشدد محافظ قنا خلال الاجتماع على أهمية تكثيف وتضافر الجهود لإنهاء المشروع بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي، موضحا أن المشروع يمتد على طول 1400 متر على الضفة الشرقية لنهر النيل بمدينة قنا، ويقام على مساحة 79,251 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 255 مليونًا و700 ألف جنيه.

ويتضمن المشروع إنشاء متنزهات وحدائق، ومطاعم وكافيتريات، وأماكن جلوس، وبرجولات، وأكشاك، إلى جانب مبنى إداري، ودورات مياه عامة، ومراسي للسفن والمراكب الشراعية.

وأكد محافظ قنا، ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني المحدد للأعمال الإنشائية، بما يتوافق مع معايير الجودة المطلوبة، مع التشديد على التنسيق المستمر بين مديرية الإسكان والجهة المنفذة للمشروع لضمان سرعة إنجاز الأعمال المتبقية.

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