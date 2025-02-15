وزيرة البيئة: إنشاء 1921 وحدة غاز حيوي في 19 محافظة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا حول جهود مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة فى العمل على التوسع فى تكنولوجيا الطاقة الحيوية فى مصر من أجل خلق خدمات مستدامة لإنتاج غاز حيوى والتخلص الآمن من المخلفات العضوية في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن أنشطة مؤسسة الطاقة الحيوية تتضمن إنشاء وحدات الغاز الحيوي المنزلية الثابتة والمتنقلة بطاقة إنتاجية 2-6 متر مكعب غاز يومي، وكذلك إنشاء وحدات متوسطة بطاقة انتاجية من ٥٠ - ٥٠٠ متر مكعب غاز يومى.

عدد الوحدات التى أنشأتها المؤسسة منذ إنشائها

وقد بلغ عدد الواحدت التى انشأتها المؤسسة منذ إنشائها حتى الآن ١٩٢١ وحدة غاز حيوي موزعين على ١٩ محافظة مصرية، تنتج ٢.١٥٢ مليون متر مكعب سنوى من الغاز، بما يعادل ٨٦ ألف أنبوبة بوتاجاز.

كما بلغت كمية المخلفات الحيوانية التي تعالجها ٥٣.٨ ألف طن، وكمية السماد الذي ينتج حوالي ٥٠ ألف طن، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المشاريع ما يزيد عن ٣ آلاف نسمة، كما بلغت مساحة الأرض المستفيدة التي تغطيها كمية السماد أكثر من ٦ الأف فدان، ونتج عنها إنشاء حوالي ۳۱ شركة ناشئة، وخلق ما يقرب من ٩٥ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما قامت المؤسسة بإعداد عدد من الدراسات حول تكنولوجيات ضغط الغاز الحيوي وتنقيته، وأفضل ممارسات لإنتاج كهرباء من الغاز الحيوي، وتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية لإنتاج الغاز الحيوي بتكنولوجيا التغويز.

وفى مجال نشر الوعي البيئي بتكنولوجيا الوقود الحيوي فقد حرصت مؤسسة الطاقة الحيوية بالتعاون مع الفروع الإقليمية لوزارة البيئة على تنفيذ عدد من ندوات التوعية بعدد من المحافظات، ومنها محافظات قنا والبحيرة وسوهاج والفيوم، وتناولت هذه الندوات أهمية تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الوقود الحيوي حيث يعد من أهم المشروعات البيئية التي تضمن تخلصا آمنا من المخلفات وفى نفس الوقت تحقق عائدا اقتصاديا للمواطن من خلال توفير غاز حيوي وسماد عضوى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل خضراء للشباب.

جديرًا بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة هى مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وتم قيدها في سبتمبر 2016، وتضم ممثلين من وزارات الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية،والدفاع، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز تنمية المشروعات، وهيئة الرقابة المالية، وتهدف إلى تطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر عن طريق ازالة كافة العوائق الفنية والمؤسسية والمعلوماتية والمالية مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية.

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