13 صيغة للصلاة على النبي لم ترد في السنة.. حفلت السنة النبوية بالكثير من صيغ الصلاة علي النبي حيث تمثل الصلاة علي النبي فرصة لتحقيق العديد من الأمنيات، كما أن الصلاة علي النبي تعد من موجبات الرحمة وغفران الذنوب وقد وردت العديد من الأحاديث بشأن فضل الصلاة علي النبي وفي السطور القادمة نستعرض معكم 13 صيغة للصلاة علي النبي لم ترد في السنة.

حكم الصلاة علي النبي

نقل جمعٌ من الفقهاء والعلماء الإجماع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض على الجملة، وأن الصلاة على النبي تجب على كل مسلم مرة في العمر، وعلى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر، والصلاة علي النبي من الأمور التي تقضى بها الحوائج وتفرج بها الهموم، لذلك فإن البعض يستغلها في الدعاء والذكر، وفيما يلي نستعرض معكم 13 صيغة للصلاة على النبي.

15 صيغة للصلاة على النبي. تعرف عليها

فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أقرب القربات، وأعظم الطاعات، فمَن تمسّك بها فاز بالسعادة في الدنيا، وغُفر ذنبه في الآخرة؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل كل خير في الدارين، وهو شفيع الخلائق في الآخرة، والصلاة على جنابه الشريف شفيع الدعاء في الدنيا؛ لذلك جاء الأمر الشرعي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص الكتاب والسنة، فأما الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

وأما السنة: فقد تواترت الأحاديث النبوية التي تبيّن فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» رواه مسلم في "صحيحه".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ» رواه أبو داود في "السنن".

15 صيغة للصلاة على النبي. تعرف عليها

13 صيغة للصلاة على النبي

1- الصلاة النارية: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

2- الصلاة الطبية: اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية اﻷبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح اﻷرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

3- صلاة الفاتح: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها مولى ونصير يانعم المولى ويا نعم النصير في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

4- الصلاة المنجية: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.

5- صلاة الفرج: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها ياإلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم.

6- صلاة الشفاء: اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم.

7- صلاة الأنوار: اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله آمين.

8- اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب البشير الشفيع النذير الذي أخبر عن ربه الكريم بأن لله في كل نفس مائة ألف فرج قريب وسلم تسليما كثيرا.

9- صلاة السرور: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا.

10- صلاة الإنقاذ للإمام النووي: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتنقلني بها من وحلتي وتقيل بها عثرتي وتقضي بها حاجتي.

11- صلاة اللطف: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السموات والأرضين عليه وأجري يامولانا لطفك الخفي في أمري وأرني سر جميل صنعك فيما آمله منك ياالله ياسميع يا قريب يارب العالمين.

12- اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله.

13- اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تثبت في قلبي الإيمان صلاة تحفظني بها القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها أنوار الجنات وأنوار النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم.