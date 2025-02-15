تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

استقر الجهاز الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي المرتقبة غد الأحد فى الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس- خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أفشة - أكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات - دراديشار.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة غدا.

قال مصدر داخل الأهلي أن وسام أبو علي مهاجم الفريق سيتواجد في قائمة مباراة الإسماعيلي التي تعلن اليوم استعدادا لمواجهة الفريقين غدا بعد تعافي اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الأحد.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الإسماعيلي غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، مؤخرا، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي هدف الفوز في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56

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