معبر رفح يستعد لاستقبال الدفعة 14 من المصابين والمرضى الفلسطينيين للعلاج في مصر

يستعد معبر رفح البري لاستقبال الدفعة الرابعة عشرة من المصابين والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

علاج الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

وكانت نقلت سيارات الإسعاف في محافظة شمال سيناء أمس الخميس 46 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية.

أعلنت مصادر طبية في محافظة شمال سيناء عن نقل 46 مصابا فلسطينيا و89 مرافقا للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.