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رياضة

صلاح يغرد، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ25

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الـ25

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفا قبل الجولة الـ 25 بفارق 3 أهداف عن هالاند أقرب المنافسين.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 25

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، 17 هدفًا.

كريس وود، نوتينجهام، 17 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي، 14 هدفًا.

بريان مبويمو، برينتفورد، 14 هدفًا.

ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 11 هدفًا.

جاستن كلويفرت، بورنموث، 11 هدفًا.

يوان ويسا، برينتفورد، 11 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 10 أهداف. 

 

مواعيد الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي 

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بمواجهة برايتون ضد تشيلسي.

 

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز كالتالي 

الجمعة 14 فبراير 

برايتون ضد تشيلسي - 10:00 مساءً

السبت 15 فبراير 

ليستر سيتي ضد أرسنال - 2:30 مساءً

وست هام ضد برينتفورد - 5:00 مساءً 

ساوثهامبتون ضد بورنموث - 5:00 مساءً 

أستون فيلا ضد إيبسويتش تاون - 5:00 مساءً 

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5:00 مساءً 

فولهام ضد نوتينجهام فورست - 5:00 مساءً 

كريستال بالاس ضد إيفرتون - 7:30 مساءً

الأحد 16 فبراير 

ليفربول ضد وولفرهامبتون - 4:00 مساءً

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 6:00 مساءً

 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ 25.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 25
 

1- ليفربول، 57 نقطة.

2- أرسنال، 50 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 47 نقطة.

4- تشيلسي، 43 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 41 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.

7- بورنموث، 40 نقطة.

8- أستون فيلا، 37 نقطة.

9- فولهام، 36 نقطة.

10- برايتون، 34 نقطة.

11- برينتفورد، 31 نقطة.

12- كريستال بالاس، 30 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 29 نقطة.

14- توتنهام، 27 نقطة.

15- إيفرتون، 27 نقطة.

16- وست هام، 27 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 19 نقطة.

18- ليستر سيتي، 17 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 16 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

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