وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع مسئولي "سيتي إيدج" لاستعراض خططها التسويقية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مع مسئولي شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، لمتابعة موقف تسويق عددٍ من المشروعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أن هناك توجيهات بزيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أو الأفراد بالمدن الجديدة التي تنفذها الدولة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات السكنية المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية لتلك الوحدات بمختلف المدن.

واستعرض وزير الإسكان، معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، سواء الوحدات السكنية أو التجارية، بجانب مناقشة الخطط التسويقية التي وضعتها الشركة، حيث أكد الوزير ضرورة أن تتضمن تلك الخطط مميزات من شأنها جذب العملاء للمشروعات فضلا عن متابعة تلك الخطط وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.

كما تابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، مقترحات ترويجية لمدينة العلمين الجديدة وخطط التشغيل بالمدينة.

تسليم قطع أراضي الإسكان المميز والأكثر تميزًا

وأعلن وزير الإسكان، عن تسليم قطع أراضي الإسكان المميز والأكثر تميزًا للفائزين بها بغرب الحي 28 بمدينة العاشر من رمضان، خلال الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 16 /2/ 2025، وحتى يوم الخميس الموافق 27 /3/ 2025، في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الأولى بالحي 28، من 1: 53، يوم الأحد 16 /2/ 2025، والقطع من 54: 105، يوم الإثنين 17/ 2 /2025، والقطع من 106: 157، يوم الثلاثاء 18 /2/ 2025، والقطع من 158: 220، يوم الأربعاء 19 /2/ 2025.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الثانية بالحي 28، من 1: 56، يوم الخميس 20 /2/ 2025، والقطع من 57: 111، يوم الأحد 23 /2/ 2025، والقطع من 112: 166، يوم الإثنين 24 /2/ 2025، والقطع من 167: 218، يوم الثلاثاء 25 /2/ 2025، والقطع من 219: 264، يوم الأربعاء 26/2/2025، والقطع بالمنطقة الثالثة من 1: 58، يوم الخميس 27 /2 /2025، والقطع من 59: 113، يوم الأحد 2 /3/ 2025، والقطع من 114: 170، يوم الإثنين 3 /3/ 2025، والقطع من 171: 223، يوم الثلاثاء 4 /3/ 2025، والقطع من 224: 282، يوم الأربعاء 5 /3/ 2025، والقطع من 283: 337، يوم الخميس 6 /3/ 2025، والقطع من 338: 293، يوم الأحد 9/3/2025، والقطع من 294: 447، يوم الإثنين 10 /3/ 2025، والقطع من 448: 499، يوم الثلاثاء 11/3/2025، والقطع من 500: 556، يوم الأربعاء 12 /3/ 2025، والقطع من 557: 612، يوم الخميس 13/3/2025.

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