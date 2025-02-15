"تعليم الخصوص" يعقد لقاءات مع أولياء الأمور للتوعية بمميزات البكالوريا

عقدت إدارة الخصوص التعليمية بـ القليوبية بقيادة محمد فايز مدير إدارة الخصوص التعليمية ورعاية مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عدة لقاءات مع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين من جميع المراحل للتوعية بإيجابيات مشروع البكالوريا بديل الثانوية العامة.

وتناول اللقاء، مدى النقلة النوعية التي سيشهدها التعليم في مصر واعتبار الثانوية العامة سنة دراسية عادية وسهلة مثلها مثل أي سنة دراسية، مما تخفف الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور وأنها ليست نهاية الحياة ولا تكون محددة لمصير الطالب وتخفف أيضا الضغط المادي وتكون بداية لمحاربة مافيا الدروس الخصوصية وتجار السناتر واستغلال الطلاب وأولياء الأمور.

التوعية بنظام البكالوريا بتعليم القليوبية

وأكد محمد فايز، أن هذه اللقاءات والندوات سوف تستمر على مدار السنة الدراسية بجميع المدارس والمراحل، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسير في طريقها لمواكبة التطور العالمي في التعليم، وأن وزير التربية والتعليم ينقل التجارب التعليمية الناجحة لدول العالم إلى مصر لتشهد الدولة المصرية سياسة جديدة وتطور فعلي للتعليم.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسير في طريقها لمواكبة التطور العالمي في التعليم، وأن وزير التربية والتعليم ينقل التجارب التعليمية الناجحة لدول العالم إلى مصر لتشهد الدولة المصرية سياسة جديدة وتطور فعلي للتعليم .

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