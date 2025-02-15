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رياضة

إسلام شكري مديرا لقطاع الناشئين ببيراميدز

إسلام شكري، فيتو
إسلام شكري، فيتو

قررت إدارة نادي بيراميدز، في إطار إعادة ترتيب الهيكلة الإدارية داخل النادي، تعيين الكابتن إسلام شكري مديرًا لقطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة.

كما قررت إدارة بيراميدز تكليف المعتصم سالم، بمنصب مساعد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

يذكر أن الكابتن إسلام شكري، يبلغ من العمر ٤٢ عامًا، وخلال مسيرته الكروية، سبق له اللعب مع أندية، المقاولون العرب والإسماعيلي، والأولمبي والترسانة، بجانب مسيرة احترافية في ناديي ليرس، وتورنهاوت بالدوري البلجيكي.

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بيراميدز نادي بيراميدز إسلام شكري

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