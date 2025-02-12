هاني سعيد يكشف حقيقة تعاقد بيراميدز مع حمزة علاء وموعد التجديد لرمضان صبحي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص التعاقد مع حمزة علاء حارس الأهلي.

وأضاف السعيد في تصريحاته تليفزيونية: لا يوجد أي شيء بخصوص تعاقد نادي بيراميدز مع حمزة علاء حارس مرمى الأهلي.

وتابع: محمد الشيبي ورمضان صبحي ووليد الكرتي في طريقهم لتجديد التعاقد مع نادي بيراميدز وسنعلن التفاصيل في وقت لاحق.

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

خطف بيراميدز فوزًا هامًّا على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري، ليستعيد الفريق السماوي صدارة المسابقة من النادي الأهلي.

سيطر فريق بيراميدز على مجريات الأمور مبكرًا، لينجح في إحراز الهدف الأول بالدقيقة التاسعة بعد انطلاقة من إبراهيم عادل انتهت بعرضية داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد عاطف قطة بتسديدة قوية على الطائرة داخل الشباك.

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود بالدوري

بتلك النتيجة يستعيد بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، حيث خاض الفريق السماوي 13 مباراة حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة.

فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز السابع فى ترتيب جدول الدوري المصري من 13 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 لقاءات.

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