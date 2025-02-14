وداعا للصقيع، ارتفاع درجات الحرارة بدءا من السبت حتى 3 درجات مئوية.. شبورة مائية على الطرق السريعة.. عودة للأمطار على السواحل الشمالية

حالة الطقس، تشهد البلاد حالة من الاستقرار بعد موجة صقيع استمرت لمدة أسبوعين، حيث سجلت درجات الحرارة الصغرى فى كاترين تحت الصفر، كما سجلت درجات الحرارة العظمى فى القاهرة 17 درجة مئوية



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية بدءًا من غد السبت وحتى يوم الإثنين.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى مدن القناة والوجه البحرى، وذلك من غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل.



أمطار متوسطة نهاية الأسبوع المقبل على هذه المناطق

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عودة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل، حيث تسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة يومى الأربعاء والخميس، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.



حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ويكون هناك نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة



ومن المتوقع أن يسود طقس نهارًا معتدل على القاهرة الكبرى ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

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