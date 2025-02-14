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حالة الطقس غدًا السبت 15- 2- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا بوادي
حالة الطقس غدا بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بـ  محافظة البحيرة، غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء وتسجل درجات  الحرارة 21 نهارًا و10 درجة  ليلا.

حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية بدءا غدا السبت وحتى يوم الإثنين.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية
مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء  وذلك  على فترات متقطعة

 

 

 


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس  معتدل نهارا  على القاهرة الكبرى  ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

درجة الحرارة غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:09

 

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وادى النطرون حالة الطقس البحيرة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا

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