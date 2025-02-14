الجمعة 14 فبراير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا السبت، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويكون هناك نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا الجمعة 14- 02- 2025 بمحافظة البحيرة

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على على القاهرة الكبرى مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

درجة الحرارة غدًا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  10

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 6

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:9

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