موعد مباراتي مصر أمام جنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

أمم إفريقيا للمحليين، تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يخطره بموعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الدور قبل الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، المقرر إقامتها في ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا

موعد مباراتي مصر أمام جنوب إفريقيا

وبحسب خطاب الكاف، فإن مباراة الذهاب بين منتخب مصر للمحليين ونظيره الجنوب إفريقي، تقام في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس المقبلين، فيما تقام مباراة الإياب في الفترة من 7 إلى 9 مارس

جدير بالذكر أن الفائز من مجموعة مباراتي مصر وجنوب إفريقيا، يتأهل لمواجهة الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم أفريقيا للمحليين.

منتخب جنوب إفريقيا، فيتو

نتائج قرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق، نتيجة قرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، المقرر إنطلاق فعالياتها في أغسطس بدلًا من فبراير، وستقام المباريات في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

مجموعات أمم إفريقيا للمحليين

المجموعة الأولى: كينيا – المغرب – أنجولا – الكونغو الديمقراطية – زامبيا.

المجموعة الثانية: تنزانيا – مدغشقر – موريتانيا – بوركينا فاسو – إفريقيا الوسطى

المجموعة الثالثة: أوغندا – النيجر – غينيا – المتأهل من التصفيات (2) – المتأهل من التصفيات (1).

المجموعة الرابعة: السنغال – الكونغو – السودان – نيجيريا.

كاف يعلن زيادة جوائز أمم إفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025، بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.

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