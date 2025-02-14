محافظ البحيرة تتفقد الأعمال الجارية لتنفيذ ميدان المعهد الديني الجديد بدمنهور (صور)

قامت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتفقد الأعمال الجارية لتنفيذ ميدان المعهد الديني الجديد في مدخل مدينة دمنهور، في خطوة تعكس إلتزام محافظة البحيرة بتحسين المشهد الحضاري وتعزيز الهوية البصرية والثقافية، وتحقيق السيولة المرورية.

محافظ البحيرة تتابع تطوير ميادين المحافظة، فيتو

محافظ البحيرة تتابع تطوير ميادين المحافظة، فيتو

محافظة البحيرة تقوم بتنفيذ الميدان بصورة تحقق إنسيابية مرورية بالمنطقة

حيث يتم تنفيذ الميدان بصورة تحقق إنسيابية مرورية بالمنطقة وتعكس الشكل الحضاري المميز لمدينة دمنهور التاريخية والحضارية، كما يعكس الهوية البصرية الفريدة لمحافظة البحيرة، مع التركيز على توفير مساحات خضراء ومرافق عامة تلبي احتياجات المواطنين.

محافظ البحيرة تتابع تطوير ميادين المحافظة، فيتو

محافظ البحيرة تتابع تطوير ميادين المحافظة، فيتو

محافظ البحيرة تؤكد على التطوير الكامل على العديد من الميادين بالمحافظة

كما أشارت المحافظ إلى أن هذا التطوير لا يقتصر على ميدان المعهد الديني فقط، بل يشمل أيضًا العديد من الميادين الأخرى في دمنهور، وجميع مراكز المحافظة وخاصة الميادين التي كانت مهمشة لفترة طويلة.

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