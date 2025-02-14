طريقة تحضير موس التوفو بالشوكولاتة والإسبريسو في عيد الحب

ترغب جميع السيدات لتقديم أفضل ما لديها خلال الاحتفال بـعيد الحب ولكن قد لا يتوفر الوقت لصنع الحلويات المعتادة من كيك وغيره، لذلك نقدم وصفة بسيطة وسهلة التحضير، وبالإضافة لذلك هي صحية وتحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

موس التوفو بالشوكولاتة والإسبريسو هي حلوي سهلة وخفيفة على المعدة بالاضافة لطعمها اللذيذ.

موس التوفو بالشوكولاتة والإسبريسو

المكونات

340 جرام من التوفو الصلب

2 موزة ناضجة

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الإسبريسو الفوري

57 جرام من الشوكولاتة الداكنة المرة بنسبة 70% من الكاكاو

6 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو

1 ملعقة كبيرة، 2 ملعقة صغيرة من رحيق الصبار (يمكن استبداله باي مُحلي سائل متوفر)

2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

طريقة تحضير موس التوفو بالشوكولاتة والإسبريسو

ضعي التوفو في الخلاط واخلطيه حتى يصبح كريميًا.

أضفي الموز واخلطيه حتى يصبح ناعمًا.

في قدر، سخني الشوكولاتة لتذوب، وأضيفي مسحوق الإسبريسو.

أضفي مزيج الشوكولاتة إلى التوفو مع المكونات المتبقية واخلطيه في الخلاط حتى يصبح ناعمًا.

انقليه إلى أطباق فردية أو وعاء كبير للتقديم.

فوائد صحية للمكونات

يحتوي موس التوفو بالشوكولاتة والإسبريسو على العديد من الفوائد الصحية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وتكون كالآتي:

التوفو: غني بالدهون غير المشبعة الصحية للقلب والتي تحتوي على أحماض أوميجا 3، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، والتوفو هو أيضًا مصدر جيد للمنجنيز والكالسيوم، والمعادن التي تدعم العظام، ويعزز فيتامين ب 5 (حمض البانتوثنيك) عملية التمثيل الغذائي الصحي، بينما تساعد الفلافونويدات المضادة للالتهابات في خفض ضغط الدم، كما يعد بروتين كامل مناسب للنباتيين، مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية

الموز: محملة بالبوتاسيوم المفيد للقلب، ومليء أيضًا بالألياف وفيتامين سي لنظام مناعي مزدهر وهضم جيد، فيتامين ب6، وهو فيتامين ب مهم، مسؤول عن العديد من الجوانب المختلفة من صحة الدماغ إلى خلايا الدم، ويحتوي الموز على نسبة عالية من المغنيسيوم، مما يساعد في الحفاظ على قوة العظام ونبض القلب.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات نباتية طبيعية تسمى الفلافانول، وهو نوع من الفلافونويد، والتي تدعم صحة القلب والدماغ من خلال المساعدة في خفض ضغط الدم وتعزيز تدفق الدم بشكل أفضل، كما أنها غنية بالألياف لميكروبيوم الأمعاء المزدهر والبوليفينول التي قد تساعد في تحسين المزاج.

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