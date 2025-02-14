الجمعة 14 فبراير 2025
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رياضة

بيسيرو يقود مران الزمالك استعدادا لمواجهة بتروجت بالدوري الأحد

بيسيرو
بيسيرو

يقود البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الأبيض مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاون بيسيرو في التدريبات الجماعية جهازه الذي يضم، نونو بيرسوما مساعد المدرب، وأيمن عبد العزيز مدربًا، ونونو كارباتو مدربًا لحراس المرمى، ومايكل موريرا مدربًا للأحمال على أن يصل فيتور بيسيرو محلل الأداء إلى القاهرة مساء اليوم للانضمام للجهاز المعاون.

جاء ذلك عقب إعلان النادي التعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

 وكان نادي الزمالك حقق فوزا صعبا على فاركو بهدف دون رد في  مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري  الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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