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رياضة

الاستعدادات النهائية لاحتفالية النادي الأهلي في الأقصر (صور)

الأهلي
الأهلي

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا من الاستعدادات النهائية للاحتفالية التي يقيمها النادي اليوم في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر. 

وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد

ويُقيم النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر احتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي.

وتم عمل برنامج خاص لهذا الحدث العالمي، كما تشهد الاحتفالية اليوم الإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد وانطلاق بنائه وذلك بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة. 

وأبرز الشخصيات التي وجه لهم مسئولو النادي الأهلي الدعوة، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسي النادي السابقين، ومن قبلهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الذي اعتذر عن عدم حضور الحفل بسبب ارتباطاته التي تتعارض مع حدث اليوم.

الأهلي يعتمد تصميم ستاد النادي 

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، اعتمد في جلسته، الأخيرة، التصميم الذي تقدمت به شركة القلعة الحمراء الحاصلة على حق إنشاء وإدارة استاد الأهلي الجديد.

وأكد الخطيب أن الشكر موصول لمجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية السابق، برئاسة أيمن إسماعيل، على جهوده المخلصة خلال فترة توليه المسئولية لإنجاز حلم الاستاد الذي استكمله مجلس إدارة الشركة الحالي، برئاسة المهندس تامر نصر.

كذلك وجَّه الخطيب الشكر إلى شركة القلعة الحمراء لالتزامها بالبرنامج الزمني وتعاونها مع أفضل الشركات العالمية للخروج بتصميم استاد الأهلي بالصورة التي يتم عرضها على الجماهير في حفل كبير يوم 14 فبراير الجاري، وفق رؤية مجلس إدارة النادي وشركاته المتخصصة في هذا الشأن.

وقال محمود الخطيب إن ما يحدث الآن هو نتاج قرار المجلس الحكيم بإنشاء أذرع استثمارية وفنية للأهلي ممثلة في شركاته التي يحصد الأهلي ثمارها اليوم، في أولى خطوات إنجاز هذا الحلم الكبير.

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الأهلي معبد حتشبسوت مدينة الأقصر النادي الأهلي

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