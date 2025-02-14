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رياضة

الأهلي ينشر صورا لقدامى فريق الكرة مع مونديال الأندية

قدامى فريق الكرة
قدامى فريق الكرة مع مونديال الأندية، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي صور لقدامى فريق الكرة القدم، رفقة نسخة كأس العالم للأندية الموجود في القاهرة ضمن جولته الترويجية في الدول التي تشارك أحد فرقها في بطولة مونديال الأندية 2025 والتي تقام في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، مؤخرًا، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56.

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الأهلي كأس العالم للأندية النادي الأهلي

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