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اقتصاد

نيسان تكشف أسباب فشل الاندماج مع هوندا اليابانية

سيارات
سيارات

كشفت شركة نيسان اليابانية، عن فشل اندماجها مع هوندا، بعد أن ضمت تقليص عدد العمالة، بجانب إغلاق عدد من المصانع، بالإضافة إلى تحسينات في عمليات التصميم والإنتاج، ويتم تخفيض عدد موظفي نيسان بنحو 6,500 موظف خلال العامين المقبلين. 

وأوضحت نيسان، أنه تم إغلاق ثلاثة مصانع، وتقليل عدد الموظفين في مصنعين آخرين في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تقليل وقت تطوير السيارات الجديدة، وتحسين عمليات التصميم والإنتاج، كما تهدف الشركة إلى تقليل تعقيد قطع الغيار بنسبة 70%.


وأكدت نيسان تركيزها في تطوير سياراتها الكهربائية، حيث تعتزم طرح العديد من الطرازات الجديدة خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك الجيل الجديد من سيارة ليف الكهربائية وسيارة فان كهربائية كبيرة، وعلى الرغم من فشل صفقة الاندماج مع هوندا، إلا أن نيسان تخطط للبحث عن شراكات استراتيجية جديدة مع شركات أخرى.


وتواجه شركة نيسان تحديات كبيرة، ولكنها تعمل على إعادة هيكلة أعمالها وتحسين عملياتها لتحقيق النمو المستدام في المستقبل.

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