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رياضة

أبرز المحطات التدريبية لـ جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للزمالك

بيسيرو، فيتو
بيسيرو، فيتو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي، إسناد مهمة تدريب الفرق الأول لكرة القدم إلى المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقرر الزمالك توجيه الشكر لـ السويسري كريستيان جروس بعد 60 يوما فقط في ميت عقبة.

وفي السطور التالية نعرض أبرز المعلومات عن جوزيه بيسيرو بعد توليه مهمة الأبيض بشكل رسمي.

جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك الجديد

وُلد جوزيه بيسيرو يوم 4 أبريل 1960 في البرتغال ويبلغ من العمر 65 عاما.

بدأ بيسيرو رحلته التدريبية عام 1992 مع فريق يونياو دي سانتاريم واستمر معهم عامين.

وعمل بيسيرو كمدرب مساعد للبرتغالي كارلوس كيروش في ريال مدريد عام 2003 لتكون واحدة من أبرز محطاته التدريبية.

بيسيرو أيضا ليس غريبا على الدوري المصري حيث درب البرتغالي فريق الأهلي من قبل، وقاد بيسيرو المارد الأحمر فى 12 مباراة بالدورى، فاز فى 8 لقاءات وخسر فى لقاءين أمام المقاصة وسموحة وتعادل فى مباراتين مع الداخلية ووادى دجلة، وحصد 26 نقطة في الدوري، وخسر الأحمر معه 10 نقاط من أصل 12 جولة فقط،

وسجل الأهلى تحت قيادة بيسيرو 22 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

بيسيرو
بيسيرو

وفي تجربته الأخيرة قبل الزمالك كانت مع منتخب نيجيريا، وكانت النتائج أكثر إيجابية مقارنة بما قبله حيث تولى بيسيرو قيادة منتخب النسور الخضراء في 22 مباراة، حيث حقق الفريق تحت قيادته 11 فوزًا، وتعادل في 4 مباريات، بينما خسر في 7 مواجهات، وقد نجح المنتخب النيجيري في تسجيل 42 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 26 هدفًا، ورغم الأداء الجيد نسبيًا، إلا أن بيسيرو لم يتمكن من قيادة نيجيريا لتحقيق اللقب في كأس الأمم الإفريقية، حيث خسر الفريق في المباراة النهائية أمام منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، ورغم الخسارة، إلا أن حصوله على المركز الثاني يعد إنجازًا مهمًا، لا سيما في بطولة قارية تضم العديد من الفرق القوية.

أبرز الأندية والمنتخبات التي دربها بيسيرو 

وقاد جوزيه بيسيرو العديد من الأندية الكبيرة في عالم كرة القدم مثل:" سبورتنج لشبونة البرتغالي، بورتو البرتغالي، الأهلي، الهلال السعودي، باناثينايكوس رابيد بوخارست، منتخب السعودية، منتخب فنزويلا، منتخب نيجيريا.

بطولة وحيدة في تاريخ بيسيرو 

وخلال 33 عاما كمدرب لم يحقق إلا بطولة واحدة طوال تلك الفترة، وهي كأس دوري البرتغالي مع فريق براجا، كما حصد أيضا كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد موسم 2002-2003 ولكن كمدرب مساعد.

 

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