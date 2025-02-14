أوقاف الإسكندرية تفتتح مسجدين بمحرم بك والمنتزه

أناب الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، الشيخ عبد الوهاب محمد عبد المطلب مدير محرم بك في افتتاح مسجد النور باب الأحرار إدارة أوقاف محرم بك، والشيخ على البنا مدير إدارة أوقاف المنتزه في افتتاح مسجد محمد فريد سيدي بشر قبلي بالعصافرة إدارة أوقاف المنتزه.





جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكانت خطبة الجمعة تحت عنوان (تَحْوِيلُ القِبْلَةِ دُرُوسٌ وَعِبَرٌ) تأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية

يأتي في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا وتوفير كافة الخدمات للمواطنين رواد المساجد بالمحافظة.

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