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قائد القوات البحرية الإيطالي يزور مكتبة الإسكندرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية الإيطالي يزور مكتبة الإسكندرية

قام الأميرال إنريكو كريديندينو قائد القوات البحرية  الإيطالي بزيارة مكتبة الإسكندرية لتفقد معالمها رافقه فيها وفد رفيع المستوى. حيث استقبل الوفد  هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، وقامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدوا خلالها مزاراتها المكتبة المختلفة.

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كما أهدت قائد القوات البحرية نسخة من كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية"،زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، كسوة الكعبة المشرفة، متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.

وفي ختام الزيارة، عبر قائد القوات البحرية الإيطالى والوفد المرافق له عن تقديرهم العميق لمكتبة الإسكندرية، وأبدوا إعجابهم الكبير بما شاهدوه من إرث ثقافي وتاريخي فريد. وأشادوا بالدور الرائد الذي تقوم به المكتبة في نشر المعرفة وتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بينها وبين المكتبات والمراكز الثقافية في العالم، مؤكدين مكانتها الدولية كمركز حيوي يعزز التفاهم بين الشعوب ويساهم في بناء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.

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الأميرال إنريكو كريديندينو القوات البحرية الإيطالي الاسكندرية بمكتبة الإسكندرية

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