3 رحلات للنادي الأهلي تغادر مطار القاهرة لحضور احتفالية كأس العالم للأندية

غادرت مطار القاهرة الدولي بعثة النادي الأهلي متوجهة إلى الاقصر على متن ثلاث رحلات جوية خاصة، وإنهاء إجراءات سفرهم عبر صالة الطيران الخاص رقم 4 بالمطار.

احتفالية وصول كأس العالم للأندية

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أن البعثة ضمت عددا من الوزراء الحاليين والسابقين ورجال أعمال وقيادات من الاتحاد الدولي لكرة القدم وبعض رموز الرياضة المصرية والعالمية وقيادات إعلامية وصحفيه لحضور احتفالية خاصة ينظمها النادي الأهلي في معبد حتشبسوت بالدير البحري احتفالًا بوصول كأس العالم للأندية إلى القاهرة.

مغادرة بعثة النادي الأهلي متجهة إلى الاقصر

ويأتي ذلك ضمن جولة كأس العالم للفرق التي تشارك في البطولة المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة وعددها 32 فريقًا من بينهم النادي الأهلي.



وكان في استقبال البعثة بـمطار القاهرة الدولي قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي وقام فريق من قطاع العلاقات العامة والإعلام بالشركة باستقبال البعثة وإنهاء إجراءات السفر.

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