الأحد 09 فبراير 2025
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أخبار مصر

تخفيضات 50 % علي رحلات مصر للطيران، اعرف السبب

احتفال شركة مصر للطيران
احتفال شركة مصر للطيران بالعيد 70 لقطاع الكرنك
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شارك المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم في الاحتفال الذي نظمه قطاع السياحة (الكرنك) التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالعيد السبعين لتأسيس القطاع.
 تخفيضات قطاع النقل السياحي لقطاع السياحة للمسافرين

وقدمت قطاع السياحة (الكرنك) التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية عروضًا خاصة واستثنائية لعملائه على تذاكر السفر من مصر إلى جميع الوجهات الخارجية وصلت إلى 50% على الدرجة السياحية و25% على درجة رجال الأعمال، حيث تم تطبيق هذه التخفيضات على التذاكر التي يتم شرائها اليوم الأحد، كما تم طرح (التذكرة الذهبية) للعملاء من خلال مكاتب بيع قطاع السياحة (الكرنك)  فقط بفروع مدينة نصر وقصر النيل ومكاتبه في مختلف المحافظات.

وحضر الاحتفال الطيار شريف خليل مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وخالد عطوة رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، والطيار حافظ الشيتي مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعدد من قيادات مصر للطيران.
 ووجه المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، التهنئة لجميع العاملين بقطاع السياحة (الكرنك) معربًا عن تقديره لجهودهم وأدائهم المشرف، وحثهم على بذل المزيد من الجهود المخلصة للحفاظ على المكانة الرائدة والتاريخية للشركة في مجال السياحة الترفيهية والدينية وكذلك تنظيم المؤتمرات والمعارض.

تحديث أسطول النقل السياحي لقطاع السياحة

ومن جانبه أكد الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الشركة استكملت خطة تحديث أسطول النقل السياحي لقطاع السياحة (الكرنك) من الليموزين إلى الأوتوبيسات السياحية وذلك في إطار خطتها الطموحة للتوسع وفتح أفاق جديدة، وأضاف عليان أنه استكمالًا لتلك المنظومة فسوف يتم تحديث الموقع الإلكترونى الخاص بالكرنك ليتم الحجز من خلاله مباشرة من جميع أنحاء العالم مما يساهم في زيادة أعداد السائحين ويعزز مكانة الكرنك فى المنافسة مع شركات السياحة العالمية.

إصدار عملة نقدية تذكارية متداولة تحمل شعار الكرنك واسم مصر للطيران

وأوضح أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) أنه في ظل الخطة الاستراتيجية الطموحة لمصر للطيران لتعظيم العائد من خلال تطوير الأسطول السياحى وتحديث نظام الحجز الإلكتروني بالكامل بما يسهم في زيادة الإيرادات وخاصة من العملات الأجنبية، فإنه جاري العمل حاليًا للإعداد لتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين قطاع السياحة (الكرنك) وعدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وأيضًا المؤسسات والشركات الخاصة وذلك لحجز تذاكر الطيران وتوفير البرامج السياحية المختلفة سواء المحلية أو الدولية وأيضا توفير برامج الحج والعمرة وتنفيذ المؤتمرات والمعارض لتلك الجهات، حيث يتم ولأول مرة في تاريخ شركات السياحة يتم إصدار عملة نقدية تذكارية متداولة تحمل شعار الكرنك واسم مصر للطيران وذلك بالتعاون مع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، وأيضًا إصدار عدد من الطوابع التذكارية المختلفة لأهم المعالم السياحية بمصر تحمل شعار الاحتفال بالعيد الـ 70 للكرنك للسياحة.

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