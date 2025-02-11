مصر للطيران للصيانة تشارك في مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالشرق الأوسط

شاركت مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالشرق الأوسط والذي انعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 10-11 فبراير 2025 بجناح متميز في المعرض الذي يضم تحت سقفٍ واحدٍ عدد كبير من مقدمي خدمات صيانة وعمرة الطائرات والمحركات وموردي قطع الغيار بالإضافة إلى العديد من شركات الطيران.

مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالشرق الأوسط

وشهد جناح الشركة إقبالًا متميزًا من شركات الطيران العاملة بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والتي تستهدف اختيار أفضل مقدمي خدمات صيانة وعمرة الطائرات وأجزائها من حيث عناصر الدقة والكفاءة والوقت المناسب لتقديم الخدمة الفنية.



ومن جانبه أشاد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بمشاركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالمعرض هذا العام وما حققته من نتائج إيجابية، مؤكدًا أن هذه الأحداث تمثل أحد وسائل التسويق لخدمات مختلف الشركات التابعة، وتقدم المشاركة بها ميزة تسويقية ومنصة جذب لمزيد من العملاء وعرض لمختلف الخدمات التي تقدمها الشركات، كما يمثل الحضور بهذه الأحداث تواجدًا قويًا لاسم مصر للطيران ضمن كبرى الكيانات المشاركة.



إبرام تعاقدات جديدة مع عدد من العملاء

وأشار المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المتنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى أن المعرض هذا العام شهد نجاحًا كبيرًا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من حيث إقبال المشاركين بالمعرض على الجناح من عملاء حاليين ومتوقعين، كما قام الوفد بزيارة عدد من الشركات العارضة لبحث سبل التعاون في مجالات صيانة وعمرة الطائرات وتوفير قطع الغيار.

وأضاف فتحي أن وفد مصر للطيران للصيانة عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع العديد من شركات الطيران المشاركة بالمعرض بهدف إبرام تعاقدات جديدة مع عدد من العملاء الجدد لتقديم الخدمات الفنية من صيانة دورية بهناجر الشركة وصيانة يومية بمحطات الشركة المنتشرة بالمطارات الداخلية والخارجية، هذا بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع عدد من العملاء الحاليين الذين أعربوا عن رغبتهم في تجديد الثقة في شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، نظرًا لما تتمتع به من كفاءة فنية للأفراد بالإضافة إلى أحدث المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في صيانة وعمرة الطائرات.

الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض MRO Middle East 2025 شارك به ما يزيد عن 250 شركة عارضة و7500 مشارك من أكثر من 40 دولة يمثلوا شركات الطيران وصيانة وعمرة الطائرات والشركات المصنعة للطائرات ومحركاتها وقطع الغيار وشركات الشحن الجوي والشركات المتخصصة في التدريب والحلول التقنية وغيرها من أنشطة الطيران المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.