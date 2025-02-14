استقر الجهاز الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي المرتقبة بعد غد الأحد فى الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس- أشرف داري- رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أفشة - أكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات - دراديشار.

كما يفتقد النادي الأهلي جهود العديد من عناصره المهمة فى مباراة الإسماعيلي بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي

وتشمل قائمة غيابات الأهلي كل من:

-مصطفى العش.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل بسبب الإيقاف.

- ياسر إبراهيم.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل بسبب الإصابة.

- سمير محمد.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل بسبب الإصابة.

- كريم فؤاد.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل بسبب الإصابة.

- يحيي عطية الله.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل بسبب الإصابة.

- رضا سليم.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل بسبب الإصابة.

ينتظم وسام أبو على مهاجم الأهلي فى تدريبات فريقه الجماعية اليوم بعد إنهاء اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة فى العضلة الخلفية، حيث يتم تجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات أمس فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، مؤخرا، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي هدف الفوز في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56.

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