ضبط 5 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى الجمالية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط 3 أشخاص؛ حال تنقيبهم غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود (حفرة بعرض 3م وعمق 15م)، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).



التنقيب عن الآثار فى الجمالية

كما تم ضبط شخصين، حال تنقيبهما غير المشروع عن الآثار داخل ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود (حفرتين كل منهما بقطر متر وعمق 15 مترا) وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).



وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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