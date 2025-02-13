بتخفيضات تتجاوز الـ 30%، الزراعة تشارك في معارض أهلا رمضان

شاركت، اليوم، بعض الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة في معرض "أهلا رمضان" الذي افتتحه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالحي العاشر بمدينة نصر.



وقال اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، إن محافظ القاهرة تفقد جناح وزارة الزراعة، مشيدا بالسلع المعروضة وأسعار الخضر والفاكهة التي يتم بيعها بأقل من سعر التكلفة.

وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير سوف يقوم الاتحاد بفتح منافذ للجمهور تحت شعار "أهلا رمضان" لتخفيف العبء عن المواطنين وغير هادفين لتحقيق أي أرباح من خلال التعاون مع كبريات الشركات المصدرة للحاصلات البستانية.



وقال الشرقاوي: إن الأسعار تتجاوز الـ 30% مساهمة من وزارة الزراعة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في معظم الأحياء بالمحافظات.



ومن ناحيته، قال اللواء أمجد سعدة مستشار وزير الزراعة للشئون المالية: إن الأيام المقبلة سوف تشهد اشتراك الوزارة في المعارض التي تنظمها الوزارات والمحافظات بالإضافة إلى المعارض التي سوف تطلقها الوزارة سواء في القاهرة أو المحافظات والتي تشمل جميع السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الشهر الكريم بما ذلك مستلزمات رمضان من التمور والمكسرات والياميش.



وأكد "سعدة" أن توجيهات وزير الزراعة هي تسهيل إجراءات اشتراك القطاع الخاص في معرض السلع الغذائية وعدم فرض أي أعباء مالية عليهم حتى لا يتحملها المستهلك في النهاية ويتمكن من شراء السلع بأسعار مناسبة.



وذلك ‏تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.