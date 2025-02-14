محافظ الإسكندرية يتابع إطلاق مبادرة قوافل الخير

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، إطلاق مبادرة قوافل الخير "الدفعة الثالثة" بعدد من قرى العامرية، والتي تنظمها محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ الإسكندرية أن تلك المبادرة تأتي استمرارًا للجهود المتواصلة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الإسكندرية، وتعزيز التكافل الاجتماعي مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيدًا بالدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني في تأمين السلع الضرورية للمواطنين ودعمهم عبر المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه قد أصدر تكليفاته للإدارة العامة لشكاوى المواطنين بالتحرك الفوري، وبالتنسيق مع المجتمع المدني، لتوزيع السلع الغذائية والبطاطين في القرى والمناطق الأشد احتياجًا، مما يعكس التزام المحافظة بتقديم الدعم العاجل لتلك الفئات.

وفي هذا الصدد؛ بدأت القافلة اليوم بتوزيع الدفعة الثالثة وتشمل 1000 عبوة مواد غذائية، و1000 بطانية بعدد من القرى " بنطاق أحياء "العامرية أول - والعامرية ثان" علي الأسر الأشد احتياجًا، وذلك وفقًا لآليات محددة لتحديد تلك الأسر المستحقة من خلال بحث حالتهم ميدانيًا.

جدير بالذكر؛ أن الدفعة الأولى والثانية من المبادرة استهدفت توزيع 1000 جوال مواد غذائية و500 بطانية في نطاق أحياء "غرب - العجمي".

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