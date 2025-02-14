ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة متعلقات المواطنين ووحدات التكييف بالمعصرة والنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 أشخاص لسرقة متعلقات المواطنين ووحدات التكييف الخارجية بالمعصرة والنزهة.



كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطار يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة المعصرة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات وحدات التكييف الخارجية وبحوزتهم ( 2 فرد خرطوش).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عامل خردة مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه.



وضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين) بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "ملك أحدهما".

سرقة متعلقات المواطنين ووحدات التكييف الخارجية بالمعصرة والنزهة

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل) تم ضبطه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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