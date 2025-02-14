5 قرارات رئاسية مهمة، تعرف عليها

نشاط السيسي في أسبوع

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عددا من القرارات الجمهورية، حيث وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية

ووقع الرئيس السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.

وأصدر الرئيس السيسي قرار رقم 399 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 مليون يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

الموافقة على الاتفاق التمويلى لمشروع “المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية”

وجاء في نص القرار الجمهوري "الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024".

وجاء القرار الجمهوري بعد بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ووقع الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.



ونشرت جميع القرارات في الجريدة الرسمية.

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