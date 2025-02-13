تصديق رئاسي بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس.

وفي سياق آخر، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان اليوم الخميس، بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي والإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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