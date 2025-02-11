الثلاثاء 11 فبراير 2025
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أخبار مصر

السيسي يوقع تعديل ببعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية ونشر القانون في الجريدة الرسمية.

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

كما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ونشر القانون في الجريدة الرسمية

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الجريدة الرسمية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي
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