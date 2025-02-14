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إقبال من المواطنين على سوق اليوم الواحد بالمنصورة (صور)

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالمنصورة، فيتو

 يشهد سوق اليوم الواحد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إقبالا كبيرا من بين المواطنين للاستفادة من نسبة التخفيض على السلع إلى 30%.

 

استمرار سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة الجمعة والسبت، بالمنصورة أمام سور مصنع الألبان بشارع قناة السويس، كما يقام بمدن ومراكز الدقهلية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

السوق يعرض جميع السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة

وأوضح "مرزوق" أن السوق يعرض جميع السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة في ظل حرص الحكومة على توفيرها، ومنها على سبيل المثال، الزيت، السكر، الأرز، البقوليات، التوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، وسلع رمضان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة، والأسماك بسعر 40 جنيهًا، والخضروات والفواكه، بتخفيضات في الأسعار تصل إلى أكثر من 30%، مقارنة بأسعارها في المحال العامة والأسواق، مع تقديم منتجات غذائية عالية الجودة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكدت الدكتورة شيماء الهندي مدير عام النجارة بتموين الدقهليو المتابعة علي مدار الساعة لسوق اليوم الواحد علي مظار اليومين تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة ضبط الاسعار وتوافر السلع بكميات 

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