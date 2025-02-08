السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

سيلينا جوميز في ملاهي ديزني لاند مع خطيبها بيني بلانكو (فيديو)

سيلينا جوميز وبلانكو،
سيلينا جوميز وبلانكو، فيتو

التقطت عدسات الكاميرات، تنزه النجمة المليارديرة سيلينا جوميز، مع خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، في ملاهي ديزني لاند.

وبدا على الثنائي، ملامح السعادة والمرح، والتقط الخطيبان الجديدان، صورا مع المعجبين في ملاهي ديزني لاند.

 

خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو 

وأعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها، للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو انه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى حبيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بتعليق قائلة: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

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