الجمعة 14 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

بدء تصوير فيلم Avengers Doomsday في مارس 2025

Avengers Doomsday،
Avengers Doomsday، فيتو

أعلنت استديوهات مارفل، أن تصوير فيلم Avengers Doomsday، سيبدأ في شهر مارس المقبل، علي أن تكون المملكة البريطانية المتحدة، المحطة الأولى، في البلدان التي سيتم تصوير أحداث الفيلم بها.

الأخوان روسو يكشفان سبب عودتهما للعمل مع استديوهات مارڤل

 فيما أوضح الأخوان "روسو"، السبب وراء عودتهم للعمل مرة أخرى مع استديوهات مارڤل، لإخراج فيلمي الـ Avengers المقبلين.

وقال الأخوان، في تصريحات صحفية: "لقد انتهى بنا الأمر بالعثور في أحد الليالي، على فكرة مجنونة قامت بتنشيطنا جميعًا... ورأينا بأنها قصة نحتاج إلى أن يراها العالم".

فيما ذكرت التقارير الصحفية، تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم مارفل المنتظر،Avengers Doomsday.

وأشارت التقارير إلى أن أشرار فيلم Avengers Doomsday، سيكونون نُسخ مُتغيرة من أبطال كون مارڤل الرئيسي Earth-616، وسيكون بعضهم طيبًا، وبعضهم شريرًا، والبعض كارثيين.

 

جو روسو: عمليات كتابة فيلم Avengers: Doomsday قاربت على الانتهاء

قال المخرج "جو روسو"، إن عمليات كتابة فيلم "Avengers: Doomsday"، قاربت على الانتهاء.

وأضاف روسو في تصريحات صحفية،:"نحن حاليًّا في منتصف عملية الكتابة لفيلم “Avengers: Doomsday، وقاربنا على الانتهاء، ويصحبنا أحد المشاركين في كتابة أفلام الافنجرز السابقة، هو الوحيد الذي عاد من الطاقم القديم للمساعدة في كتابة السيناريو الجديد”.

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