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ثقافة وفنون

مفاوضات بين استوديوهات مارفل ودينزل واشنطن لضمه لعام الأبطال الخارقين

دينزل واشنطن، فيتو
دينزل واشنطن، فيتو

كشفت تقارير صحفية، أن استوديوهات مارفل تجري مفاوضات في الوقت الحالي، مع الممثل دينزل واشنطن، للانضمام لعام مارفل للأبطال الخارقين.

وذكرت التقارير، أنه حال انضمام دينزل واشنطن لعالم مارفل، فإنه سيجسد شخصية Magneto، خلال أحداث فيلم Black Panther 3 ".

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مخرج أفلام BLACK PANTHER يشرف على مسلسل EYES OF WAKANDA

في سياق متصل، أعلنت استديوهات مارفل، أن المخرج “ريان كوجلر”، مخرج سلسلة أفلام BLACK PANTHER، سيقوم بالإشراف على مسلسل الأنيميشن الجديد لاستديوهات مارفل، EYES OF WAKANDA، والمشتق من سلسلة  أفلام BLACK PANTHER.

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