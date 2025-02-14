الجمعة 14 فبراير 2025
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رياضة

وسام أبو علي يشارك في مران الأهلي اليوم

وسام أبو على
وسام أبو على

ينتظم وسام أبو على مهاجم الأهلي فى تدريبات فريقه الجماعية اليوم بعد إنهاء اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة فى العضلة الخلفية، حيث يتم تجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات أمس فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 


موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، مؤخرا، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي هدف الفوز في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56.

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الأهلي وسام أبو علي أهداف مباراة الأهلي والاسماعيلي

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