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رياضة

مدير أعماله: اسم الزمالك شجع بيسيرو للعودة للتدريب في مصر

بيسيرو، فيتو
بيسيرو، فيتو

تحدث مروان الشربيني مدير أعمال جوزيه بيسيرو، عن كواليس عرض الزمالك للبرتغالي لتوليه مهمة تدريب الفارس الأبيض في الفترة القادمة خلفا للسويسري كريستيان جروس.
 

تفاصيل مدة تعاقد الزمالك وبيسيرو 

وقال مدير أعمال بيسيرو  في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "بيسيرو كان مرحب بشدة بالتواجد في مصر ونادي الزمالك قبل أي شيء، حتى الآن التعاقد لمدة عام ونصف، وسيكون معه أربعة مساعدين أجانب".

 

وعن تقاضي بيسيرو 70 ألف دولار مع الزمالك أجاب مدير أعماله: "أي أرقام نادي الزمالك هو الذي سيصرح بها، وأول تدريب سيخوضه بيسيرو مع الزمالك اليوم".

اسم الزمالك شجع بيسيرو


وشدد: "المفاوضات لم تأخذ وقتا مع بيسيرو كان يوجد رغبة من نادي الزمالك ورغبة من بيسيرو، وكان يوجد توافق سريع بين الطرفين، اسم الزمالك شجع بيسيرو أنه يعود لمصر مرة أخرى، ولم نتحدث في أي شيء يخص التعاقدات مع بيسيرو".

وأتم: "ميدو لعب دورًا كبيرًا جدًّا في التعاقد مع بيسيرو، كان سعيدًا بوجود عبد الله السعيد وأحمد حمدي وأعطى أريحية له لتدريبه لنادي الزمالك".

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جوزيه بيسيرو كريستيان جروس نادي الزمالك ميدو بيسيرو

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