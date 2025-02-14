عودة "تيك توك" لمتجري تطبيقات أبل وجوجل في أمريكا وترامب يلمح لصفقة مع الصين

عاد تطبيق تيك توك إلى متجري تطبيقات أبل وجوجل في الولايات المتحدة أمس الخميس بعدما أرجأ الرئيس دونالد ترامب الحظر حتى الخامس من أبريل وأكد للشركتين أنهما لن تتعرضا لغرامات بسبب التطبيق الصيني.

عودة "تيك توك" لمتجري تطبيقات أبل وجوجل بعد توقف أسابيع

وبدأ تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير، الذي يبلغ عدد مستخدميه في الولايات المتحدة 170 مليونا، في استعادة خدماته بعد أسابيع من توقفه.

ترامب يمدد مهلة عمل تيك توك

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد يمدد فترة السماح لتطبيق الصيني الشهير "تيك توك".

وتابع "نأمل أن نتمكن من عقد صفقة بخصوص تيك توك، وسوف يتعين موافقة الصين على الأرجح... أعتقد أن الرئيس الصيني سيوافق على صفقة بشأن التطبيق".

وكان ترامب وقع أمرا تنفيذيا يمنح تطبيق تيك توك مهلة 75 يوما للعثور على مشتر للتطبيق الشهير في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تنتهي المهلة في أوائل أبريل.

صفقة ترامب لشراء تيك توك

هذا ويرغب ترامب بأن تملك "الولايات المتحدة حصة نسبتها 50% من الملكية ضمن مشروع مشترك"، مشيرا إلى أن قيمة التطبيق يمكن أن ترتفع إلى "مئات مليارات الدولارات ولربما تريليونات".

كما سبق للرئيس الأمريكي أن أبدى انفتاحه على فكرة شراء إلون ماسك تطبيق تيك توك الذي تملكه الصين كحل لإبقائه مفتوحا في الولايات المتحدة.

إلا أن إيلون ماسك أعلن بشكل صريح إنه غير مهتم بشراء تيك توك.

ويخضع تطبيق تيك توك للقانون الأمريكي الذي يلزمه بقطع العلاقات مع مالكه الصيني بايت دانس وإلا سيواجه الحظر في الولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.