ترامب يمهد لبيع "تيك توك" إلى ماسك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "منفتح" على شراء الملياردير إيلون ماسك تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي إذا أراد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ذلك.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين عندما سئل عما إذا كان منفتحًا على شراء ماسك للتطبيق "سأكون كذلك إذا أراد شراءها".

ويأتي ذلك فيما ظل "تيك توك" غير متاح على متجري أبل وجوجل في الولايات المتحدة، بعد يوم من توقيع ترامب على أمر تنفيذي يؤجل لمدة 75 يومًا تنفيذ حظر على تطبيق المقاطع المصورة القصيرة المملوك لشركة بايت دانس الصينية، وفق ما ذكرت "رويترز".

وجاء الأمر وسط تزايد الشكوك بشأن مستقبل تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الذي اختفى يوم السبت قبل وقت قصير من سريان قانون يقضي بأن تبيع بايت دانس التطبيق وإلا سيُحظر في الولايات المتحدة استنادًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

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