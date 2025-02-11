هدايا الفلانتين 2025 في زمن التريند.. تراجع الطلب عن المفاجآت التقليدية.. مستري بوكس وستيتش عيد الحب الأكثر طلبًا.. والأسعار ترفع شعار "نار يا حبيبي نار" (فيديو وصور)

مع اقتراب عيد الحب، المعروف بالفلانتين، تتزين الأسواق بألوان الورود الحمراء وتكتسي المحلات بمختلف أنواع الهدايا التي تحمل في طياتها معاني الحب والود.

يعكس هذا العيد رغبة العشاق في التعبير عن مشاعرهم من خلال هدايا تحمل طابعًا شخصيًا يظل ذكرى جميلة طوال العمر.

وبينما تتعدد خيارات الهدايا، تبرز في هذا العام بعض الأفكار المبتكرة التي تجمع بين الرومانسية والجمال.

وفي جولة خاصة لفيتو لأحد محلات الهدايا وفي حوار خاص مع مهاب صاحب المحل لنتعرف على أهم هدايا هذا العام وأسعارها.

ستيتش تريند هذا العام

أحد أبرز التريندات لهذا العام هو الهدايا الاستيتشية (حيث إن شخصية ستيتش الكرتونية هي تريند هذا العام) التي تتنوع في أحجامها وأسعارها.

ففي مقدمة هذه الهدايا تأتي الدوميات، حيث تتراوح أسعارها حسب الحجم، تبدأ الأسعار من 100 جنيه للدومية الأصغر، بينما يُمكن أن يصل سعر الدوميات ذات الحجم الأكبر إلى 450 جنيهًا.

من بين الهدايا المميزة هذا العام أيضًا هي المجات المرسوم عليها رسومات فنية رائعة، يقول مهاب: أيضًا تريند هذا العام هي مجات ستيتش وهي من الهدايا التي تجمع بين البساطة والجمال.

تبدأ أسعار المجات المرسوم عليها من 150 جنيهًا وتختلف وفقًا للتصميم والتفاصيل المُضافة عليها.

إذا كنت ترغب في هدية شخصية وعاطفية، يمكن تقديم مج مميز يحمل صورة خاصة أو رسالة حب تُعبر عن مشاعرك بطريقة فنية واذا اردت شئ مبتكرًا فتابع الفقرة القادمة.

أفكار جديدة، إبداعات مبتكرة لعيد الحب

في هذا العام، لفتت بعض الأفكار المبتكرة الأنظار، خاصة تلك التي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة والتصميمات المميزة. واحدة من هذه الهدايا التي لاقت إعجاب الكثيرين هي المجات الزجاجية التي تحتوي على زهور مجففة داخل طبقة داخلية من المج، مما يضفي شكلًا جميلًا وأنيقًا على الهدية.

وتبدأ أسعار هذه المجات المميزة من 150 جنيهًا، وتعد خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في تقديم هدية تحمل لمسة فنية وطبيعية في الوقت ذاته.

العلب والبوكسات: لمسة فاخرة

لا شك أن البوكسات الفاخرة هي الخيار الأكثر شعبية في عيد الحب، حيث تقدم بشكل أنيق ومحاط بالزهور أو الشوكولاتة أو الهدايا الصغيرة الأخرى. وتبدأ أسعار بوكسات الفلانتين من 400 جنيهًا وتصل إلى 3000 جنيهًا، حسب نوع المحتوى وحجمه.

تُعبّر هذه البوكسات عن لمسة شخصية خاصة، حيث تُعدّ مجموعة متنوعة من العناصر داخلها، من الشوكولاتة الفاخرة إلى الزهور المجففة أو الهدايا الصغيرة مثل المجات أو الإكسسوارات.

أسعار متنوعة لكل الاذواق

تتنوع الأسعار بشكل كبير في هدايا الفلانتين هذا العام، ما يتيح للأشخاص اختيار الهدية المناسبة لهم وفقًا للميزانية التي يرغبون في تخصيصها.

سواء كنت تبحث عن هدية بسيطة ولكن مميزة أو ترغب في مفاجأة شريك حياتك بهدية فاخرة، هناك خيارات متعددة في الأسواق.

من ناحية أخرى، تُعد أسعار بوكسات الفلانتين “مستري بوكس” من بين الأكثر تنوعًا، حيث تبدأ من 400 جنيهًا وقد تصل إلى 3000 جنيهًا للبوكسات التي تحتوي على مكونات فاخرة مثل الشوكولاتة الفاخرة، الزهور المجففة، والإكسسوارات المميزة.

عيد الحب هو فرصة جميلة للتعبير عن المشاعر، ومن خلال الهدايا المميزة، يمكن لكل شخص أن يبعث برسالة حب وتقدير لشريك حياته. ومع تنوع الخيارات التي توفرها الأسواق هذا العام، يمكن للجميع العثور على الهدية التي تتناسب مع ذوقهم وميزانيتهم.

سواء كانت هدية بسيطة مثل المج المزخرف أو بوكس فاخر مليء بالمفاجآت، تظل نية العطاء هي الأهم في هذا اليوم المميز.

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