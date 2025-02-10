أبرزها الدباديب والقلوب الفرو، تعرف على أسعار هدايا عيد الحب 2025

أسعار هدايا عيد الحب 2025، يحتفل العالم يوم 14 نوفمبر من كل عام بعيد الحب، الذي يعد فرصة لتبادل الهدايا والاحتفال، ولا تقتصر احتفالات عيد الحب على العشاق بل تمتد للأصدقاء وأفراد العائلة، مع تقديم هدايا رمزية كانت أو غالية الثمن تعبيرًا عن الحب والتقدير.

وتعد الدباديب والدمى وقلوب الفرو الحمراء من أشهر هدايا عيد الحب، التي تختلف أسعارها ما بين الدباديب الصناعة المحلية الشعبية وذات الجودة العالية، فضلًا عن المستوردة من الخارج.

أسعار الدباديب في عيد الحب 2025

أسعار الدباديب ودمى والقلوب الحمراء في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» أسعار الدباديب ودمى والقلوب الحمراء في المحال التجارية، بالتزامن مع قرب عيد الحب 2025، في السطور الأتية:

اسعار قلوب الفرو الحمراء في عيد الحب 2025

تراوحت أسعار قلوب الفرو الحمراء حسب الحجم والخامات المصنعة منها من 35 جنيهًا إلى 500 جنيه.

تراوح سعر قلب أحمر محشو فليين من 180 إلى 295 جنيهًا.

أسعار الدباديب في عيد الحب 2025

اسعار دباديب عيد الحب 2025

بلغ سعر دبدوب بقلب فرو أحمر نحو 205 جنيهات.

بلغ سعر دبدوب قطبي أبيض بفيونكة مستورد نحو 4 آلاف جنيه

بلغ سعر دبدوب باندا بتصميم يحمل شنطة نحو 700 جنيه.

بلغ سعر بطة أبوالخدود فرو 20 سم نحو 350 جنيهًا.

سعر الدباديب في عيد الحب 2025

سعر دباديب عيد الحب 2025

تراوح سعر دبدوب كلب فرو أحمر من 125 و135 جنيهًا.

تراوح سعر دبدوب بوهو فرو من 140 إلى 150 جنيهًا.

بلغ سعر دمية دب وردي ضخم 155 سم نحو 2000 جنيه.

بلغ سعر دبدوب هدية حجم كبير 140 سم بحقيبة نحو 4590 جنيهًا.

بلغ سعر دبدوب رمادي كبير مع ربطة عنق 75 سم بحقيبة نحو 3110 جنيهات.

أسعار الدباديب في عيد الحب 2025

أسعار دباديب عيد الحب 2025

بلغ سعر فيل وردي حجم كبير نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر دبدوب بني نحو 500 جنيه.

بلغ سعر دمية حيوانات محشوة فايبر نحو 230 جنيهًا.

بلغ سعر دبدوب يوتي كورن نحو 165 جنيهًا.

سعر دباديب عيد الحب 2025

تراوح سعر دبدوب فيل فرو من 165 و180 جنيهًا.

بلغ سعر دبدوب 50 سم نحو 650 جنيهًا.

تراوح سعر باندا عيد الحب من 488 إلى 585 جنيهًا.

تراوح سعر دبدوب عيد الحب في شنطة هدايا حمراء من 750 إلى 900 جنيه.

أسعار دباديب عيد الحب 2025

اسعار الدباديب في عيد الحب 2025

تراوح سعر دبدوب باندا مع شجرة البامبو من 500 إلى 1000 جنيه.

تراوح سعر دبدوب الموزة الشقية بوجه مبتسم من 600 إلى 1020 جنيهًا.

تراوح سعر أرنب بزي فراولة وفيونكة مبهجة من 600 إلى 1020 جنيهًا.

تراوح سعر باندا كيوت بقلب متحرك من 580 إلى 700 جنيه.

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