الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب: أود أن تعود روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نظام التعريفات الجمركية سيحقق العدالة التجارية، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ستفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على دول أوروبا التي تفرض رسومًا على البضائع الأمريكية.

 

خفض الاتحاد الأوروبي التعريفة الجمركية 

وأوضح: "الاتحاد الأوروبي خفض التعريفة الجمركية إلى 2.5% وهذا نصر كبير، وإرسال البضائع عبر دولة أخرى لتجنب الرسوم الجمركية لن يكون مقبولا".
 

انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي.

 

وتابع: "أوكرانيا سيكون لها مقعد على طاولة مفاوضات السلام إلى جانب روسيا، وأود أن تعود روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى، فقد  كان من الخطأ طرد روسيا من مجموعة الدول الصناعية الكبرى".

وأكد، أنه يسعى لإجراء مناقشات مع الصين وروسيا بشأن خفض الإنفاق العسكري ونزع السلاح النووي، وقد يخفض الإنفاق الدفاعي إلى النصف.

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ترامب الرئيس الأمريكى أوروبا الاتحاد الاوروبي أوكرانيا روسيا

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