الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال يصدق على خطط هجومية تحسبًا لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار

يسرائيل كاتس، فيتو
يسرائيل كاتس، فيتو

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن  وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي،  يسرائيل كاتس، صدق على خطط هجومية كبيرة في حال فشل صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى رسميًّا.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل نقلت رسالة لـ حماس تبدي رغبتها في تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأعربت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن رغبتها في توسيع قائمة الإفراج الإنسانية خلال المرحلة الأولى.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد مصدر مسؤول نجاح الجهود المصرية القطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار والتزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة.

 

إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار في قطاع غزة

وأوضح المصدر، نقلًا عن مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة بحسب قناة “القاهرة الإخبارية” أن الاتصالات التي أجراها الوسطاء نجحت في ضمان التزام الأطراف بمواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حركة حماس الفلسطينية صباح اليوم، إن "هناك جهودًا من قِبل الوسطاء، لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار في قطاع غزة"، في وقت أشار مصدر مطَّلع على المفاوضات، إلى إحراز تقدم تجاه إنهاء الأزمة المتعلقة بالهدنة.

 

لغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، إن "اتصالات تجري مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ الاتفاق"، متهمًا إسرائيل بـ"التنصل من تنفيذ العديد من البنود".

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