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خارج الحدود

حماس: اتصالات مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت حركة حماس الفلسطينية، أن "هناك جهودا من قِبل الوسطاء، لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار في قطاع غزة"، في وقت أشار مصدر مطّلع على المفاوضات، إلى إحراز تقدم تجاه إنهاء الأزمة المتعلقة بالهدنة.

لغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، إن "اتصالات تجري مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ الاتفاق"، متهمًا إسرائيل بـ"التنصل من تنفيذ العديد من البنود".

وأضاف قاسم: "موقفنا في حركة حماس واضح ولن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية"، داعيًا إسرائيل إلى "تنفيذ بنود الاتفاق حتى يتم الإفراج عن الأسرى والالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه".

وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق، تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".

 انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق

وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".

إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيّز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير الماضي.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.

كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر، لتلقي العلاج، برفقة 3 من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًّا إلى القطاع.

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حماس وقف النار في قطاع غزة غزة الدول الوسيطة إسرائيل الهدنة

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